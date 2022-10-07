Військовий облік для жінок офіційно зробили добровільним, але є виняток

Сьогодні Верховна Рада прийняла в цілому закон №6482 щодо добровільного військового обліку для жінок.

За це рішення проголосували 287 народних депутатів.

Про це в Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Відповідно до положень закону “жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, крім зазначених у абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням”.

Однак обов’язково на військовий облік мають стати жінки, які працюють в медицині: “Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, беруться на військовий облік військовозобов’язаних”, – йдеться в законі.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: