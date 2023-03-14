Військовослужбовці можуть щорічно отримати кошти на побутові потреби: офіційне роз’яснення

Українські військовослужбовці мають право не лише на зарплату та премію, а й на грошову допомогу. Кошти у деяких випадках нараховують на побутові потреби бійців та їхніх сімей.

Про йдеться у внесених змінах до відповідного Наказу Міноборони.

Представники силових структур або їх сім’ї можуть отримати додаткову допомогу від держави у разі смерті близького родича (дружини, чоловіка, дитини, батьків), під час поранення під час виконання бойового завдання, отримання інвалідності внаслідок травми, пов’язаної з захистом Батьківщини, при потраплянні у полон, визнанні зниклим безвісти, інтернуванні в нейтральні країни або смерті.

Кошти також виплачують при погіршенні стану здоров’я, необхідності лікування чи реабілітації, пов’язаних з вірусним гепатитом B та C, туберкульозом, ВІЛ/СНІД, онкозахворюванням, безперервним перебуванням на лікуванні протягом 30 і більше днів через травми та захворювання серцево-судинної та нервової систем, опорно-рухового апарату, протезуванням, трансплантацією органів, а також іншими хворобами, які потребують тривалого лікування.

Виплата матеріальної допомоги здійснюється за місцем служби з рапорту військовослужбовця. Підстава – наказ командира. Кошти командиру із зазначенням суми нараховують виходячи з наказу вищого командування. У рапорті потрібно вказати причину звернення та надати підтверджуючі документи.

Вказана допомога не є обов’язковою виплатою, зокрема, при звільненні. Однак військовослужбовці повинні знати про право отримати таку допомогу один раз на рік. Особа, яка розраховує на кошти, може перед звільненням звернутися з відповідним рапортом до керівництва.

При цьому фінансова допомога вирішення соціально-побутових проблем військовослужбовцям, накази про звільнення яких підписали минулого року, але не виключили зі списків військової частини, не надаватимуться цього року.

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