Військового, який їхав в інтерсіті із Дніпра, вигнали в тамбур, бо той “погано пах”

Історію військового розповіла своїй сторінці в Instagram засновниця благодійного фонду “Країна нескорених” Любов Оліградська, до якої звернулися родичі постраждалого.
Неприємний інцидент стався 11 листопада в вагоні поїзду інтерсіті, який їхав з Дніпра до Києва. Військовий їхав до рідних в Київ. Чоловік довгий час служив на Донеччині і ось отримав відпустку.
За словами доньки військовослужбовця, провіднику на нього поскаржилися два чоловіки, які сиділи поруч в Інтерсіті з Дніпра. Через скарги пасажирів провідниця попросила його вийти в тамбур і спати там. У результаті військовий всі сім годин поїздки стояв.
Інцидент швидко отримав розголос в соцмережах та на нього відреагували в “Укрзалізниці”.
На офіційній сторінці компанії заявили, що розібрались у ситуації. В Укрзалізниці заявили, що пасажири виставили військового в тамбур.
Військового, який повертався додому, пасажири звинуватили у «поганому запаху» і виставили в тамбур вагона. Наші стюарди недостатньо чітко зреагували на ситуацію і не помітили конфлікту, дозволивши захисникові провести решту подорожі в тамбурі, – зазначили в “Укрзалізниці”.
За словами родичів, військовому в якості вибачення запропонували компенсувати квиток на поїзд та придбати ще один.
Проте така відповідь Укрзалізниці не задовольнила українців, тому ті вимагають звільнення провідниці.
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