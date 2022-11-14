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  • Військового, який їхав в інтерсіті із Дніпра, вигнали в тамбур, бо той “погано пах”

Військового, який їхав в інтерсіті із Дніпра, вигнали в тамбур, бо той “погано пах”

Сьогодні 11:08
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Військовий був змушений їхати стоячи сім годин, через те, що його вигнали в тамбур, бо той "погано пах".

Новости Днепра про Військового, який їхав в інтерсіті із Дніпра, вигнали в тамбур, бо той

Історію військового розповіла своїй сторінці в Instagram засновниця благодійного фонду “Країна нескорених” Любов Оліградська, до якої звернулися родичі постраждалого.

Неприємний інцидент стався 11 листопада в вагоні поїзду інтерсіті, який їхав з Дніпра до Києва. Військовий їхав до рідних в Київ. Чоловік довгий час служив на Донеччині і ось отримав відпустку.

За словами доньки військовослужбовця, провіднику на нього поскаржилися два чоловіки, які сиділи поруч в Інтерсіті з Дніпра. Через скарги пасажирів провідниця попросила його вийти в тамбур і спати там. У результаті військовий всі сім годин поїздки стояв.

Інцидент швидко отримав розголос в соцмережах та на нього відреагували в “Укрзалізниці”.

На офіційній сторінці компанії заявили, що розібрались у ситуації. В Укрзалізниці заявили, що пасажири виставили військового в тамбур.

Військового, який повертався додому, пасажири звинуватили у «поганому запаху» і виставили в тамбур вагона. Наші стюарди недостатньо чітко зреагували на ситуацію і не помітили конфлікту, дозволивши захисникові провести решту подорожі в тамбурі, – зазначили в “Укрзалізниці”.

За словами родичів, військовому в якості вибачення запропонували компенсувати квиток на поїзд та придбати ще один.

Проте така відповідь Укрзалізниці не задовольнила українців, тому ті вимагають звільнення провідниці.

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