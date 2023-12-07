Військові зможуть бронювати квитки на потяг онлайн: як це зробити

Відтепер військові можуть забронювати квитки на потяг онлайн.

Нову функцію, яка має спростити життя військослужбовцям, анонсувала Укрзалізниця.

Відтепер купити квитки на 17 популярних серед військових можна забронювати через спецзамовлення. Зокрема, це маршрути, що сполучають з містами, наближеними до фронту. Якщо потрібних квитків нема у продажу, військові зможуть забронювати їх онлайн.

Раніше для цього залучали військового коменданта, тому процес був незручним, зауважили в Укрзалізниці. Необхідно було спочатку прийти до коменданта, а потім повернутися на вокзал. Через це термінові поїздки день у день не вдавалися.

Однак все ж існують певні умови:

не пізніше як за 6 годин до поїздки треба залишити заявку на порталі УЗ;

отримати спеціальний код на електронну пошту, яку треба вказати в заявці;

квиток в касі треба встигнути викупити не пізніше ніж за годину до відправлення;

при купівлі квитка треба показати військовий квиток чи офіцерське посвідчення;

З хорошого – квитки бронювати можна і для себе, і для побратимів, із якими боєць їхатиме.

Відтепер військовослужбовці можуть придбати проїзний документ, навіть якщо поїздка раптова, наприклад, на лікування, у відрядження або до рідних у довгоочікувану відпустку, а квитки вже розкупили, — уточнює голова правління “Укрзалізниці” Євген Лященко.

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