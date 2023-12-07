Військові зможуть бронювати квитки на потяг онлайн: як це зробити

Нову функцію, яка має спростити життя військослужбовцям, анонсувала Укрзалізниця.
Відтепер купити квитки на 17 популярних серед військових можна забронювати через спецзамовлення. Зокрема, це маршрути, що сполучають з містами, наближеними до фронту. Якщо потрібних квитків нема у продажу, військові зможуть забронювати їх онлайн.
Раніше для цього залучали військового коменданта, тому процес був незручним, зауважили в Укрзалізниці. Необхідно було спочатку прийти до коменданта, а потім повернутися на вокзал. Через це термінові поїздки день у день не вдавалися.
Однак все ж існують певні умови:
З хорошого – квитки бронювати можна і для себе, і для побратимів, із якими боєць їхатиме.
Відтепер військовослужбовці можуть придбати проїзний документ, навіть якщо поїздка раптова, наприклад, на лікування, у відрядження або до рідних у довгоочікувану відпустку, а квитки вже розкупили, — уточнює голова правління “Укрзалізниці” Євген Лященко.
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