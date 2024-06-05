Військові подарували музею АТО в Дніпрі нові артефакти

У музеї АТО у Дніпрі з’явилися нові військові експонати.

Січеславські десантники подарували музею АТО Javelin в повній комплектації та гранатомет. Їх привезли з Донеччини.

Про це повідомили на сторінці Першого музею АТО в Дніпрі у Facebook.

“Нове поповнення колекції – співробітники музею Сучасної російсько-української війни привезли вчора з Донеччини Javelin в повній комплектації та новенький гранатомет. Дякуємо Січеславським десантникам за подарунки”, – написали на сторінці музею АТО.

Там також показали, як виглядають експонати та запросили подивитися на експозицію.

Нагадаємо, нещодавно до музею АТО військові передали значущий подарунок — ДАФ 400.

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