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Військові подарували музею АТО в Дніпрі нові артефакти

Сьогодні 15:27
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У музеї АТО у Дніпрі з’явилися нові військові експонати.

Новости Днепра про Військові подарували музею АТО в Дніпрі нові артефакти

Січеславські десантники подарували музею АТО Javelin в повній комплектації та гранатомет. Їх привезли з Донеччини.

Про це повідомили на сторінці Першого музею АТО в Дніпрі у Facebook.

“Нове поповнення колекції – співробітники музею Сучасної російсько-української війни привезли вчора з Донеччини Javelin в повній комплектації та новенький гранатомет. Дякуємо Січеславським десантникам за подарунки”, – написали на сторінці музею АТО.

Там також показали, як виглядають експонати та запросили подивитися на експозицію.

Нагадаємо, нещодавно до музею АТО військові передали значущий подарунок — ДАФ 400.

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Новости Днепра про Військові подарували музею АТО в Дніпрі нові артефактиУкраїнська Новости Днепра про Військові подарували музею АТО в Дніпрі нові артефактиРусский

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