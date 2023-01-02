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  • Війська РФ зазнають великих втрат і намагаються просунутися на трьох напрямках, – Генштаб

Війська РФ зазнають великих втрат і намагаються просунутися на трьох напрямках, – Генштаб

Сьогодні 19:45
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Війська РФ, втрачаючи багато живої сили, продовжують зосереджуватися на веденні наступальних дій на Бахмутському та намагаються покращити тактичне становище на Куп'янському та Авдіївському напрямах.

Новости Днепра про Війська РФ зазнають великих втрат і намагаються просунутися на трьох напрямках, - Генштаб

Противник завдав ракетного та 28 авіаційних ударів. Слід зазначити, що 27 авіаційних ударів російські окупанти завдали цивільної інфраструктури, використовуючи БПЛА “Шахед-136”. Всі дрони були збиті.

  • На ВолинськомуПоліськомуСіверському та Слобожанському напрямках обстановка без істотних змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямах обстрілу зазнали райони населених пунктів Єлині Чернігівської області; Травневе – Сумський, а також Стрілка, Стариця, Вовчанськ та Кам’янка у Харківській області.
  • На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з мінометів та реактивної артилерії райони Новомлинська, Лимана Першого, Ольшаної, Куп’янська, Орлянки, Котлярівки Харківської області та Андріївки та Стельмахівки Луганської області.
  • На Лиманському напрямку під вогонь противника потрапили Макіївка, Червонопопівка та Діброва у Луганській області, а також Терни на Донеччині.
  • На Бахмутському напрямку окупанти продовжують обстрілювати райони населених пунктів Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмут, Костянтинівка, Ступочки, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку ворожий вогонь зафіксовано у Бердичах, Авдіївці, Георгіївці, Мар’їнці та Водяному Донецької області.
  • На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив потрапили Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка та Времівка на Донеччині.
  • На Запорізькому напрямку ворог завдав вогненної поразки районами населених пунктів Новополь Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпільське, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське та Плавні Запорізької області та Мусіївка на Дніпропетровщині.
  • На Херсонському напрямку противник продовжує обстріл населених пунктів уздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, від артилерійських обстрілів постраждала громадянська інфраструктура Херсона, Антонівки та Берислава. Є поранені серед мирного населення.

31 грудня, в районі зосередження у населеному пункті Макіївка Донецької області, було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів, втрати особового складу ворога уточнюються. Українська авіація протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога та 5 – за позиціями його зенітно-ракетних комплексів.

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Новости Днепра про Війська РФ зазнають великих втрат і намагаються просунутися на трьох напрямках, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Війська РФ зазнають великих втрат і намагаються просунутися на трьох напрямках, - ГенштабРусский

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