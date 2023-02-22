Війська РФ вранці вдарили з важкої артилерії по Нікопольському району

Ніч 22 лютого пройшла в Дніпропетровській області без ворожих атак. А вже вранці окупанти вдарили із важкої артилерії по Нікопольському району.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Зазначається, що ворог атакував о 6-й ранку. Від обстрілів постраждала Марганецька громада. За попередніми даними, внаслідок атаки загиблих та постраждалих немає. Встановлюються масштаби руйнувань. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Чуєте сирену – прямуйте в укриття.

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