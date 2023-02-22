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Війська РФ вранці вдарили з важкої артилерії по Нікопольському району

Сьогодні 09:00
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Ніч 22 лютого пройшла в Дніпропетровській області без ворожих атак. А вже вранці окупанти вдарили із важкої артилерії по Нікопольському району.

Новости Днепра про Війська РФ вранці вдарили з важкої артилерії по Нікопольському району

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що ворог атакував о 6-й ранку.

Від обстрілів постраждала Марганецька громада. За попередніми даними, внаслідок атаки загиблих та постраждалих немає.

Встановлюються масштаби руйнувань.

 Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Чуєте сирену – прямуйте в укриття.

 

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