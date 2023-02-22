Війська РФ вранці вдарили з важкої артилерії по Нікопольському району

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що ворог атакував о 6-й ранку.
Від обстрілів постраждала Марганецька громада. За попередніми даними, внаслідок атаки загиблих та постраждалих немає.
Встановлюються масштаби руйнувань.
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