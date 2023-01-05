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  • Війська РФ вночі обстріляли Нікополь з “Градів”: пошкоджені будинки та ЛЕП

Війська РФ вночі обстріляли Нікополь з “Градів”: пошкоджені будинки та ЛЕП

Сьогодні 09:00
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Росіяни вночі тричі обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії, випустили по громаді щонайменше 30 снарядів.

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“Пошкоджено кілька будинків та господарських споруд, об’єкт соціальної інфраструктури та лінії електропередач. Люди під час ударів не постраждали”, – йдеться у повідомленні.

За словами Резніченка, також у лікарні помер 64-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення напередодні вдень – під час ворожого обстрілу Нікополя.

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