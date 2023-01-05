Війська РФ вночі обстріляли Нікополь з “Градів”: пошкоджені будинки та ЛЕП

“Пошкоджено кілька будинків та господарських споруд, об’єкт соціальної інфраструктури та лінії електропередач. Люди під час ударів не постраждали”, – йдеться у повідомленні.
За словами Резніченка, також у лікарні помер 64-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення напередодні вдень – під час ворожого обстрілу Нікополя.Надежда Захарченко
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