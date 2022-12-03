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Війська РФ 9 разів вдарили по Нікополю та району: що відомо про наслідки

Сьогодні 09:03
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Росіяни знову не давали спати жителям Нікопольского району.

Новости Днепра про Війська РФ 9 разів вдарили по Нікополю та району: що відомо про наслідки

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів, що росіяни 9 разів за ніч вдарили по Нікопольскому району із Градів. 

Найбільше дісталося районному центру. У Нікополь прилетіли понад 30 ворожих снарядів. На щастя, люди неушкоджені. 

Понiвеченi два десятки приватних будинків, господарські споруди, електромережі та газогони. Побитi 50 сонячних панелей. 

У Червоногригорівській та Марганецькій громадах теж минулося без постраждалих. Пошкодженi кілька багатоповерхівок, лінія електропередач та газопровід. 

Через влучання російського снаряду загорілася газова труба у приватному обійсті. Вогнеборці полум’я уже загасили.

У інших районах ніч була тихою – без тривог і надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно. 

Новости Днепра про Війська РФ 9 разів вдарили по Нікополю та району: що відомо про наслідки

Новости Днепра про Війська РФ 9 разів вдарили по Нікополю та району: що відомо про наслідки

Новости Днепра про Війська РФ 9 разів вдарили по Нікополю та району: що відомо про наслідки

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