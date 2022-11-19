Війна закінчиться навесні, а Шольц закликав путіна вивести війська: що говорять про Україну в світі

Шольц закликав Путіна вивести війська, а Держдеп США впевнений, що Росія вже програла війну.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц публічно закликав російського диктатора вивести війська з України та покласти край війні.

Припини цю війну, виведи свої війська і розчисти шлях для переговорів про мир, який не може Україні диктувати Росія, — заявив Шольц на державній партійній конференції СДПН у Баден-Вюртемберзі.

Про це пише Spiegel.

Крім того, канлцер наголосив, що “нікому не дозволено привласнювати чужу територію”. Нагадаємо, що Росія майже опинилася в ізоляції на саміті G20.

Схожу заяву зробив Держдеп США. Там зазначили, що Росія вже програла Україні і їй пора це визнати.

Ми наполегливо закликаємо Росію вивести її сили, щоби покласти край непотрібній війні, яку вона не може виграти та не виграє – незалежно від того, наскільки підлою та безрозсудною є її тактика,- наголосив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.

А ось в сусідній Польщі вчергове наголосили на тому, що Україна повинна перемогти, щоб Росія не могла піти далі.

Якщо Росія переможе в Україні, то війна прийде до Польщі і тому Варшава й надалі підтримуватиме Київ, заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

Офіційні особи Польщі неодноразово наголошували на тому, що перемога України вигідна і для їхньої країни, тому будуть підтримувати своїх сусідів до останнього. Підтримку висловив і новообраний прем’єр Британії Руші Сунак, який сьогодні відвідав Київ. Він поговорив із Зеленським та оголосив про новий пакет військової допомоги.

У світових ЗМІ також обговорюють заяву заступника міністра оборони Володимира Гаврилова, який припустив, що війна може закінчитися вже навесні. На його думку, цьому можуть посприяти “несподівані події” в самій Росії, які дозволять України швидше звільнити свої території.

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