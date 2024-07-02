Війна забрала ноги: у Дніпрі рятують двох важкопоранених військових

У Дніпрі в одній з лікарень рятують двох важкопоранених бійців, одному з яких відірвало ноги.

У Владислава війна забрала ноги, пошкодила руку та обличчя. Він лікується у одній з лікарень Дніпра. Зараз перебуває у реанімаційному відділенні. Нещодавно до нього завітали друзі. Після радісної зустрічі він вперше попросив їсти.

Про це розповів головний лікар медзакладу, де врятували військового.

“Здавалося, життя вже минуло. Але сьогодні ціла палата друзів, які хочуть допомогти побратиму увійти до нового життя. Владислав після зустрічі вперше попросив їсти, і медсестра Таня з посмішкою, захованою під маскою, допомогла поїсти воїну. Друзів набилася повна реанімаційна палата. Сцени дружби та милосердя по-справжньому пожвавлюють. Не можна забувати тих, хто ще нещодавно був поруч…”, – написав головний лікар медзакладу.

Він також розповів про Юрка родом з Вінниці — військового, якого також лікують у лікарні в Дніпрі. Спочатку він не міг розмовляти, відповідати на запитання, сказати своє ім’я. Згодом йому перелили більше двох літрів крові. Боєць почав набирати силу та його стан покращився.

“Я дивлюсь у вікно і думаю: як можна це не любити, як можна це не захищати? Цю зелень, цю природу, це сонце, це все, що нас оточує, повинно бути наше. Мої поранення, моя нога, моя рука – це все, що я віддаю, захищаючи нашу країну, її не можна втратити та віддати варварам, – розповів Юрко головному лікарю”.

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