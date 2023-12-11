“Війна нікого не шкодує”: на фронті загинув відомий український актор

Український актор Андрій Павленко загинув на війні.

Сумну звістку повідомила дружина актора Дарія Орєхова на своїй Facebook-сторінці.

Деталей про загибель Андрія Павленка немає, але відомо, що актор тривалий час перебував у війську. Кохана дружина Андрія Дарія Орєхова написала щемливий пост у фейсбуці.

Війна нікого не шкодує… війна забирає наших рідних і коханих! Війна забрала Андрія Павленка. День прощання з Андрієм повідомлю згодом! Я буду дуже сумувати за тобою коханий, – написала дружина Андрія Павленка.

У Андрія залишилося двоє дітей.

На загибель актора також відреагував його колега Олесь Каціон. Митець зазначив, що Андрій був обдарованим актором, режисером та військовослужбовцем ЗСУ.

Люблячий батько та справжній патріот України. Це жахливе потрясіння для всіх, хто його знав, – додав він.

Отримавши дозвіл від рідних, Олесь опублікував один із останніх віршів, написаних Андрієм Павленком.

Часу у миті не буває,

Бо кожна мить у часі – незабутня.

Тік-Так – цей такт прекрасний,

Так й Тік – разом назавжди.

І кожен знає той момент, що можна зупинити,

Коли приходить час,

Та мить, коли тобі час йти…

Ти йди, не зупиняйся,

І не дивися на годинник: він може зупинитись!

А мить твоя – така прекрасна!

Не зупиняйся, час,

Ти зачекай на мить…

Я не готовий, чуєш,

час, будь ласка!

Всього на мить.

Благаю, зупиняйся час від часу.

Де знімався Андрій Павленко?

Андрій Павленко передусім відомий такими фільмами та серіалами:

“Жіночий лікар”,

“Лист очікування”,

“Дев’ять життів Нестора Махна”,

“Пристрасті за Чапаєм”,

“Перевертень у погонах”,

“Фото на документи”,

“Сашка” та інші.

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