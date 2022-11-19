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  • Війна може закінчитися до кінця весни: прогноз від заступника міністра оборони

Війна може закінчитися до кінця весни: прогноз від заступника міністра оборони

Сьогодні 15:01
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Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов вважає, що війна може закінчитися до кінця весни.

Новости Днепра про Війна може закінчитися до кінця весни: прогноз від заступника міністра оборони

Таке припущення він висловив в інтерв’ю Sky News.

За прогнозом заступника міністра оборони генерал-майора запасу Володимира Гаврилова, українські сили можуть повернутися в Крим до кінця грудня, а війна закінчиться до кінця весни.

Гаврилов вважає, що досягненню таких цілей може сприяти якась несподівана подія, яка може привезти до падіння нинішнього режиму в Росії, через що Україні буде легше повернути Крим.

Генерал-майор зазначив, що звільненню Криму можуть сприяти комбінації воєнних, ресурсних та інших сил.

Ми можемо зайти в Крим, до прикладу, до кінця грудня. Можливо, можливо. Не виключаємо, що так буде, – зазначив Гаврилов.

Він також наголосив, що українців не може зупинити ні зима, ні ядерна зброя.

В українському суспільстві є рішення, що ми йдемо до кінця, – сказав Гаврилов.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що до кінця 2022 року українці матимуть “хороші новини” щодо ситуації на фронті, але коли закінчиться війна – сказати не може.

Враховуючи успішну кампанію на Харківщині та звільнення Херсону – ці варіанти цілком можливі, але від себе зазначимо, що це тільки прогнози.

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Новости Днепра про Війна може закінчитися до кінця весни: прогноз від заступника міністра оборониУкраїнська

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