Відвідувачів та співробітників вивели: у Дніпрі замінували ТЦ “Вавилон”

У Дніпрі знову хвиля мінувань.

Сьогодні, 8 листопада, повідомили про мінування ТЦ “Вавилон”.

Про це пишуть у соцмережах.

Усіх відвідувачів та співробітників торгового центру вивели на вулицю.

Очікується приїзд правоохоронців, вони будуть обстежувати будівлю ТЦ.

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