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  • Відвідувачів та співробітників вивели: у Дніпрі замінували ТЦ “Вавилон”

Відвідувачів та співробітників вивели: у Дніпрі замінували ТЦ “Вавилон”

Сьогодні 14:22
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У Дніпрі знову хвиля мінувань.

Новости Днепра про Відвідувачів та співробітників вивели: у Дніпрі замінували ТЦ

Сьогодні, 8 листопада, повідомили про мінування ТЦ “Вавилон”.

Про це пишуть у соцмережах.

Усіх відвідувачів та співробітників торгового центру вивели на вулицю.

Очікується приїзд правоохоронців, вони будуть обстежувати будівлю ТЦ.

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Новости Днепра про Відвідувачів та співробітників вивели: у Дніпрі замінували ТЦ Українська

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