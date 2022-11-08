Відвідувачів та співробітників вивели: у Дніпрі замінували ТЦ “Вавилон”

Сьогодні, 8 листопада, повідомили про мінування ТЦ “Вавилон”.
Про це пишуть у соцмережах.
Усіх відвідувачів та співробітників торгового центру вивели на вулицю.
Очікується приїзд правоохоронців, вони будуть обстежувати будівлю ТЦ.
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