В Україні за неоновлення даних жінкам виписуватимуть штраф: що відомо

За порушення правил військового обліку військовозобов'язаним жінкам загрожує штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Про це йдеться у публікації Telegraf.

В інтерв’ю начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Мирослав Волков зазначив:

Жінки певних спеціальностей, а це переважно медики, віком від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік та отримати військово-обліковий документ.

Відомо, що мобілізація жінок проводиться тільки за їх особистою згодою.

Також з’ясувалося, що під час оновлення даних жінкам не потрібно проходити військово-лікарську комісію, якщо вони:

мають право на відстрочку від призову;

віком старше 55 років;

заброньовані;

мають дійсний військово-обліковий документ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що медикині та фармацевтки повинні стати на військовий облік, щоб працювати далі. А також, якщо вони не перебувають на військовому обліку і не мають військового квитка, влаштуватися на роботу в ці сфери жінки не зможуть.

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