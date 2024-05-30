В Україні за неоновлення даних жінкам виписуватимуть штраф: що відомо

Про це йдеться у публікації Telegraf.
В інтерв’ю начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Мирослав Волков зазначив:
Жінки певних спеціальностей, а це переважно медики, віком від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік та отримати військово-обліковий документ.
Відомо, що мобілізація жінок проводиться тільки за їх особистою згодою.
Також з’ясувалося, що під час оновлення даних жінкам не потрібно проходити військово-лікарську комісію, якщо вони:
Нагадаємо, раніше ми писали, що медикині та фармацевтки повинні стати на військовий облік, щоб працювати далі. А також, якщо вони не перебувають на військовому обліку і не мають військового квитка, влаштуватися на роботу в ці сфери жінки не зможуть.
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