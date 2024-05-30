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В Україні за неоновлення даних жінкам виписуватимуть штраф: що відомо

Сьогодні 10:53
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За порушення правил військового обліку військовозобов'язаним жінкам загрожує штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Новости Днепра про В Україні за неоновлення даних жінкам виписуватимуть штраф: що відомо

Про це йдеться у публікації Telegraf.

В інтерв’ю начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Мирослав Волков зазначив:

Жінки певних спеціальностей, а це переважно медики, віком від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік та отримати військово-обліковий документ.

Відомо, що мобілізація жінок проводиться тільки за їх особистою згодою

Також з’ясувалося, що під час оновлення даних жінкам не потрібно проходити військово-лікарську комісію, якщо вони:

  • мають право на відстрочку від призову;
  • віком старше 55 років;
  • заброньовані;
  • мають дійсний військово-обліковий документ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що медикині та фармацевтки повинні стати на військовий облік, щоб працювати далі. А також, якщо вони не перебувають на військовому обліку і не мають військового квитка, влаштуватися на роботу в ці сфери жінки не зможуть.

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Новости Днепра про В Україні за неоновлення даних жінкам виписуватимуть штраф: що відомоУкраїнська Новости Днепра про В Україні за неоновлення даних жінкам виписуватимуть штраф: що відомоРусский

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