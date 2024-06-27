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Відрубали ногу та відпустили додому: у Дніпрі невідомі познущалися з домашнього кота

Сьогодні 11:20
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У Дніпрі невідомі жорстоко познущалися з домашнього кота та залишили помирати.

Новости Днепра про Відрубали ногу та відпустили додому: у Дніпрі невідомі познущалися з домашнього кота

Про жахливий випадок розповіла власниця котика, її публікацією поділилися у Facebook-спільноті “Актив ж/м Парус”.

Кіт по кличці Сімба зник у районі 2-Діївки 21 червня, на його пошуки кинулись наступного дня, однак не змогли знайти домашнього улюбленця.

25 червня на телефон власниці подзвонили невідомі та повідомили, що знайшли Сімбу. Однак привозити його не збиралися.

За словами дівчини, невідомих було декілька, за голосом схожі на підлітків. Вони, глузуючи, сказали, що “відпустили його додому” на правому березі Дніпра. Після цього заблокували номер власниці.

Вчора, 26 червня, котик повернувся додому у страшному стані: з відрубленою ногою, зрізаними вухами, вирваними кігтями та садиною на голові. Сімба дивом залишився живий та приповз додому знесилений.

За його здоров’я та життя борються ветеринари: наразі на нього очікує ампутація, лікування некрозу та довгий шлях реабілітації.

Новости Днепра про Відрубали ногу та відпустили додому: у Дніпрі невідомі познущалися з домашнього кота

Власниця маленького домашнього улюбленця просить про допомогу у пошуку невідомих людей, які познущалися над Сімбою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі рятують кота над яким знущались люди. 

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Новости Днепра про Відрубали ногу та відпустили додому: у Дніпрі невідомі познущалися з домашнього котаУкраїнська Новости Днепра про Відрубали ногу та відпустили додому: у Дніпрі невідомі познущалися з домашнього котаРусский

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