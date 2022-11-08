Відродження “Мрії”: Україна почала будувати новий літак Ан-225

Він стане заміною легендарного борту, який був знищений російськими окупантами в Гостомелі на початку вторгнення.
Про це пишуть українські ЗМІ.
Роботи ведуться у секретному місці. Другий Ан-225 буде забезпечений як новими деталями, так і частинами літака, що постраждав, – розповів генеральний директор ДП “Антонов” Євген Гаврилов.
На теперішній час є близько 30% комплектуючих, які можна використати для другого зразка, уточнюють в ДП.
Вартість побудови літака оцінюється щонайменше у 500 мільйонів євро. Проте говорити про конкретну суму поки зарано. Із пошуком фінансування на покриття витрат має допомогти міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле. Раніше туди часто літав знищений Ан-225. Крім того, саме там тимчасово базується авіакомпанія “Антонова”.
Наша “Мрія” обов’язково відродиться!
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