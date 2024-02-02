“Відрізатимуть під’їздами”: у Дніпрі злісним неплатникам планують відключати опалення

Дніпрянам, у яких є борги за опалення, приготуватися.

У Дніпрі за борги “відрізатимуть” не тільки світло та воду, а й опалення.

Після того, як у грудні 2023 року Кабмін зняв мораторій на відключення комунальних послуг за борги, тепер можна “відрізати” світло, воду та тепло. У Дніпрі поки що розвішують попередження про можливі санкції для злісних боржників.

Як повідомили у міськраді, майже два мільйони гривень заборгували мешканці будинку № 46 по вул. Велика Діївська за тепло. Днями на під’їзді вивісили попередження для жителів багатоповерхівки.

Тепер у боржників є місяць, аби звернутися до “Теплоенерго” та підписати договір про реструктуризацію. Якщо цього не зробити, тоді КП може звернутися до суду, аби стягнути заборгованість.

А це потягне за собою фінансові наслідки: нарахування недодержки (штрафів, пені), інфляційних втрат, відсотків річних на прострочену заборгованість, — каже помічниця директора КП “Теплоенерго” ДМР Анастасія Сухіна.

“Відрізати” боржникам тепло складніше, ніж воду або світло. Адже, коли дійде до відключення, позбавляти опалення будуть під’їздами.

Технічної можливості відключати одного боржника немає. Тому у підвалі перекривають подачу тепла. Встановлюють спеціальну контрольну пломбу, – кажуть комунальники.

Звісно, від цього не у захваті інші мешканці будинку, які справно сплачують за рахунками. Люди сподіваються, що боржники укладуть договір про реструктуризацію, аби решта жителів багатоповерхівки не страждала через них.

Як зауважили в “Теплоенерго”, торік дніпряни уклали 188 договорів на реструктуризацію боргу за теплопостачання. На суму близько 4 млн 231 тис. грн. А на початку цього року вже 20 — на пів мільйона гривень.

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