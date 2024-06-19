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  • Відрізане вухо та пошматоване тіло: у Дніпрі рятують кота над яким знущались люди

Відрізане вухо та пошматоване тіло: у Дніпрі рятують кота над яким знущались люди

Сьогодні 13:42
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У Дніпрі допомоги потребує кіт Дружок, який постраждав від рук людей.

Новости Днепра про Відрізане вухо та пошматоване тіло: у Дніпрі рятують кота над яким знущались люди

Дружка під свою опіку взяв мініпритулок “Ми за право на життя”. Його кураторка Ольга Уманчик розповіла, що з котика знущалися. Ветеринари підтвердили, що поранення нанесли не тварини. Чотирилапого покалічили люди, адже характерних собачих чи котячих укусів на тілі немає.

У Дружка відрізаний шматок вуха, рани по всьому тілу, а також черепно-мозкова травма й зламана лапа. Плече, де була розірвана шкіра, зашили. 

Кожен день йому зачищають та перев’язують численні рани. Також дають антибіотики, аби не розвинувся сепсис. Лапу намагаються врятувати ветеринари, але наразі лікування зайшло в глухий кут через брак фінансування.

Якщо не зібрати необхідну суму, то кінцівку доведеться ампутувати. Для безпритульного кота це смертельний вирок, тому волонтери просять небайдужих людей про допомогу. 

Наразі треба заплатити понад 11 тисяч гривень боргу. 

Інстаграм притулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Решта соцмереж та реквізити: https://mssg.me/fond_umanchyk_olga

Куратор притулку: +380732350370 Ольга

Картки для допомоги:

4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk
Wise.com – международные переводы
[email protected], Olga Umanchyk

Розрахунковий рахунок PrivatBank:

БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення: “Благодійна допомога для котика Дружочка”

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Новости Днепра про Відрізане вухо та пошматоване тіло: у Дніпрі рятують кота над яким знущались людиУкраїнська

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