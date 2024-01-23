Відразу в трьох районах Дніпропетровщини рятували людей та домівки від вогню

Поблизу Дніпра, у Кривому Розі та Кам'янському рятували домівки людей від вогню.

Як повідомили в ДСНС, перший виклик про пожежу 23 січня надійшов о 12:24. Загорівся будинок, розташований на вулиці Вербовій села Єлизаветівка Дніпровського району. Вогонь охопив дах одноповерхової оселі.

Прибувши на місце пожежі, рятувальники з’ясували, що площа займання становила 77 кв. м.

Загиблих та травмованих немає. О 15:00 9 рятувальників повністю загасили вогонь.

О 16 годині надійшов виклик про пожежу в дев’ятиповерховому житловому будинку, розташованому на мікрорайоні 4 Зарічний Покровського району міста Кривий Ріг. Горіла квартира на шостому поверсі. Господарі помешкання самостійно вибралися з приміщення, тож ні постраждалих, ні загиблих немає.

За пів години пожежу загасили.

Через дві з половиною години надійшов виклик з Кам’янського, де загорілася квартира в десятиповерховому житловому будинку, розташованому на вулиці Гетьмана Сагайдачного Південного району міста Кам’янське. Полум’я спалахнуло у ванній кімнаті.

Рятувальники вивели господарку квартири на свіже повітря та передали медикам. У жінки отруєння продуктами горіння. Постраждалу оглянули, але від поїздки до лікарні вона відмовилася.

О 18:55 займання ліквідовано.

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