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Відразу дві аварії: на Новому мосту збирається величезний затор

Сьогодні 09:57
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Ранок починається не з кави.

Новости Днепра про Відразу дві аварії: на Новому мосту збирається величезний затор

Сьогодні, 15 травня, рух Новим мостом та проспектом Слобожанським ускладнено через ДТП.

Так, аварія сталася на з’їзді з Нового мосту у бік правого берега, там вже збирається затор.

Про це повідомляє dnepr.info.

Новости Днепра про Відразу дві аварії: на Новому мосту збирається величезний затор

Новости Днепра про Відразу дві аварії: на Новому мосту збирається величезний затор

Крім того, зранку ускладнено рух проспектом Слобожанським.

Усе через ДТП на перехресті просп. Слобожанського та вул. Сухомлинського.

Крім того, рух ускладнено у зв’язку з ремонтом дороги на проспекті.

Інформації щодо постраждалих та обставини ДТП поки немає. 

Враховуйте це під час поїздок містом! Якщо є можливість, оберіть інший шлях!

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Новости Днепра про Відразу дві аварії: на Новому мосту збирається величезний заторУкраїнська

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