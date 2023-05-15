Відразу дві аварії: на Новому мосту збирається величезний затор

Ранок починається не з кави.

Сьогодні, 15 травня, рух Новим мостом та проспектом Слобожанським ускладнено через ДТП.

Так, аварія сталася на з’їзді з Нового мосту у бік правого берега, там вже збирається затор.

Про це повідомляє dnepr.info.

Крім того, зранку ускладнено рух проспектом Слобожанським.

Усе через ДТП на перехресті просп. Слобожанського та вул. Сухомлинського.

Крім того, рух ускладнено у зв’язку з ремонтом дороги на проспекті.

Інформації щодо постраждалих та обставини ДТП поки немає.

Враховуйте це під час поїздок містом! Якщо є можливість, оберіть інший шлях!

Читайте також:

Українська

Автор: