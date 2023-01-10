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  • Відпрацює: у Кривому Розі жінку покарали за продаж неіснуючого дитячого ліжечка

Відпрацює: у Кривому Розі жінку покарали за продаж неіснуючого дитячого ліжечка

Сьогодні 07:15
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У Кривому Розі жінка розмістила в мережі оголошення про продаж неіснуючого дитячого ліжка. Справа потрапила до суду.

Новости Днепра про Відпрацює: у Кривому Розі жінку покарали за продаж неіснуючого дитячого ліжечка

Потерпіла написала шахрайці. Та попрохала її переслати на картку 1000 грн. Після цього мала відбутися відправка товару. Але жінка видалила оголошення і нічого не зробила.

Суд визнав жінку винною за ч.1 ст.190 КК України та призначив їй покарання у вигляді 200 годин громадських робіт.

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Новости Днепра про Відпрацює: у Кривому Розі жінку покарали за продаж неіснуючого дитячого ліжечкаУкраїнська Новости Днепра про Відпрацює: у Кривому Розі жінку покарали за продаж неіснуючого дитячого ліжечкаРусский

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