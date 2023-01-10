Відпрацює: у Кривому Розі жінку покарали за продаж неіснуючого дитячого ліжечка

У Кривому Розі жінка розмістила в мережі оголошення про продаж неіснуючого дитячого ліжка. Справа потрапила до суду.

Потерпіла написала шахрайці. Та попрохала її переслати на картку 1000 грн. Після цього мала відбутися відправка товару. Але жінка видалила оголошення і нічого не зробила.

Суд визнав жінку винною за ч.1 ст.190 КК України та призначив їй покарання у вигляді 200 годин громадських робіт.

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