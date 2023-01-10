Відпрацює: у Кривому Розі жінку покарали за продаж неіснуючого дитячого ліжечка

Потерпіла написала шахрайці. Та попрохала її переслати на картку 1000 грн. Після цього мала відбутися відправка товару. Але жінка видалила оголошення і нічого не зробила.
Суд визнав жінку винною за ч.1 ст.190 КК України та призначив їй покарання у вигляді 200 годин громадських робіт.
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