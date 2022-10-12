Відомий мультиплікатор намалював наслідки ракетного удару по Дніпру

Росіяни продовжують тероризувати українців.

Тільки з 10 жовтня країна-агресор випустила по Україні більше ста ракет. Більшість із них летіли у мирні міста та села, по об’єктам енергетичної інфраструктури.

Так, 10 жовтня одна із російських ракет упала у Дніпрі на вулиці Калиновій. Посеред дороги утворилася величезна вирва. Саме її і зобразив у своїй новій роботі відомий мультиплікатор із Дніпра Микита Лиськов.

На його малюнку – весь той біль, який пережили того ранку дніпряни.

Тому хочеться сказати, що ніякі ракети нас не зламають, ми вистоїмо, залатаємо всі свої рани та обов’язково переможемо!

Слід зазначити, що Микита Лиськов – відомий мультиплікатор, який створив короткометражний анімаційний фільм про Дніпро. У ньому автор, використовуючи чорний гумор, розповідає про наше місто за часів декомунізації.

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