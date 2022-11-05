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  • Відомий кондитер із Дніпра привітав залізничників їстівним електровозом (ФОТО)

Відомий кондитер із Дніпра привітав залізничників їстівним електровозом (ФОТО)

Сьогодні 20:20
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Кондитер із Дніпра виготовив їстівний електровоз.

Новости Днепра про Відомий кондитер із Дніпра привітав залізничників їстівним електровозом (ФОТО)

У п’ятницю 4 листопада, в Україні своє професійне свято відзначали залізничники. Відомий кондитер із Дніпра Дмитро Никифоренко привітав працівників залізниці. Він виготовив їстівний електровоз.

За словами Дмитра, вага торту 4 кілограми. Він має форму конкретного електровоза – ВЛМ11М6. 

Вітаю українських залізничників з професійним святом!

Мирного неба та щасливої дороги!

Торт “Електровоз ВЛ11М6”

Вага 4 кг, – зазначив кондитер. 

Новости Днепра про Відомий кондитер із Дніпра привітав залізничників їстівним електровозом (ФОТО)

Новости Днепра про Відомий кондитер із Дніпра привітав залізничників їстівним електровозом (ФОТО)

Новости Днепра про Відомий кондитер із Дніпра привітав залізничників їстівним електровозом (ФОТО)Українська

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