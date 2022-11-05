Відомий кондитер із Дніпра привітав залізничників їстівним електровозом (ФОТО)

У п’ятницю 4 листопада, в Україні своє професійне свято відзначали залізничники. Відомий кондитер із Дніпра Дмитро Никифоренко привітав працівників залізниці. Він виготовив їстівний електровоз.
За словами Дмитра, вага торту 4 кілограми. Він має форму конкретного електровоза – ВЛМ11М6.
Вітаю українських залізничників з професійним святом!
Мирного неба та щасливої дороги!
Торт “Електровоз ВЛ11М6”
Вага 4 кг, – зазначив кондитер.Яна Юхименко
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