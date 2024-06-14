Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Відомий художник намалював будинок, який був зруйнований ворогом у Кривому Розі

Відомий художник намалював будинок, який був зруйнований ворогом у Кривому Розі

Сьогодні 08:45
просмотров

Відомий український художник поділився зворушливим малюнком.

Український митець Олексій Кустовський (Kusto) на своїй сторінці у Facebook опублікував намальований будинок, який був серйозно пошкоджений внаслідок ворожої атаки на Кривий Ріг.

Перше, що кидається на очі при погляді на малюнок, – змучені та втомлені обличчя рятувальників служби ДСНС, які годинами працювали, аби витягнути з-під завалів якомога більше людей. У руках вони “евакуюють” залишки будівлі – без вікон та дверей і з розтрощеними стінами, та поруч з якою досі палає частина господарської споруди. Біля будинку також знаходяться два дерева – одне з них повністю переломилося навпіл, а в стовбурі іншого видніється величезна дира. 

Новости Днепра про Відомий художник намалював будинок, який був зруйнований ворогом у Кривому Розі

Нагадаємо, 12 червня ворог атакував Кривий Ріг “Іскандером” – 29 мешканців були поранені, серед яких є діти, ще 9 осіб були вбиті. 

Нагадаємо, нещодавно під Дніпром з’явилася унікальна зупинка з яскравим українським пейзажем.

Читайте також:

Новости Днепра про Відомий художник намалював будинок, який був зруйнований ворогом у Кривому РозіУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі відкрили безкоштовні літні майданчики: де саме та як вони працюють
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:12
    У Дніпрі відкрили безкоштовні літні майданчики: де саме та як вони працюють

    У Дніпрі відкрили безкоштовні літні дитячі майданчики на 26 локаціях.

    Спортсмени з Дніпра вибороли 5 медалей на чемпіонаті України
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:30
    Спортсмени з Дніпра вибороли 5 медалей на чемпіонаті України

    П'ятеро вихованців спортивних шкіл Дніпра посіли призові місця на чемпіонаті…

    У Дніпрі 14 червня вимикатимуть світло за графіками, але лише на чотири години
    Новини Дніпра
    Вчора 21:28
    У Дніпрі 14 червня вимикатимуть світло за графіками, але лише на чотири години

    У Дніпрі застосовуватимуть графіки погодинних відключень.

    У Дніпрі чоловік зненацька вдарив ножем рибалку, який сидів біля річки
    Новини Дніпра
    Вчора 20:05
    У Дніпрі чоловік зненацька вдарив ножем рибалку, який сидів біля річки

    У Дніпрі чоловік напав на рибалку.

    Наверх