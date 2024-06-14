Відомий художник намалював будинок, який був зруйнований ворогом у Кривому Розі

Відомий український художник поділився зворушливим малюнком.

Український митець Олексій Кустовський (Kusto) на своїй сторінці у Facebook опублікував намальований будинок, який був серйозно пошкоджений внаслідок ворожої атаки на Кривий Ріг.

Перше, що кидається на очі при погляді на малюнок, – змучені та втомлені обличчя рятувальників служби ДСНС, які годинами працювали, аби витягнути з-під завалів якомога більше людей. У руках вони “евакуюють” залишки будівлі – без вікон та дверей і з розтрощеними стінами, та поруч з якою досі палає частина господарської споруди. Біля будинку також знаходяться два дерева – одне з них повністю переломилося навпіл, а в стовбурі іншого видніється величезна дира.

Нагадаємо, 12 червня ворог атакував Кривий Ріг “Іскандером” – 29 мешканців були поранені, серед яких є діти, ще 9 осіб були вбиті.

Нагадаємо, нещодавно під Дніпром з’явилася унікальна зупинка з яскравим українським пейзажем.

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