Відомого співака та бійця ЗСУ обікрали в потягу “Дніпро-Київ”

Олександр в Instagram-сторіс розповів, що їхав у потягу “Дніпро-Київ”, вночі невідомі вкрали з купе його рюкзак, де були ноутбук і Go Pro камера з унікальними кадрами воєнних дій.
Вночі злодії відкрили купе, вкрали рюкзак з ноутбуком, з камерою Go Pro. Так само в сусідньому вагоні в іноземця теж вкрали рюкзак і вкрали у людини з курточки AirPods. Таке відчуття, що це відео записувалося в 1998-му, але це, на жаль, 2023 рік, і ось такий сервіс надає “Укрзалізниця, – зазначив співак.
Він додав, що не вперше чує про подібні випадки у поїзді.
Учора у військового в цьому самому потягу вкрали всі речі, і він вийшов просто у взутті, штанах і футболці, – розповів Олександр та закликав українців бути обачними.
Також репер порадив військовослужбовцям усю важливу інформацію, відео, які вони записують на телефони, камери та планшети, перезаливати на захищені носії.
Найцінніше, що сьогодні я втратив, – це інформація: унікальні кадри з історичних військових подій на фронті, які, на жаль, вже я не зможу ніяк відновити. Залишилось тільки те, що було знято на телефон. Тому зберігайте цю інформацію, вона набагато цінніше, ніж будь-які матеріальні речі, – підсумував він.
У коментарях ЗМІ військовослужбовець уточнив, що повертався з відпустки на ротацію.
Зазначимо, 32-річний Олександр Ярмак з перших днів повномасштабного вторгнення захищає Україну. Спочатку Олександр був гранатометником. Згодом він пройшов військові навчання, став аеророзвідником та командиром важливого підрозділу на фронті.
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