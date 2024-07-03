Відомо про 5 загиблих: Зеленський прокоментував ракетний удар по Дніпру

Президент Володимир Зеленський відреагував на ворожу атаку по Дніпру.

Володимир Зеленський повідомив, що зараз вже відомо про 5 загиблих внаслідок удару. 34 люди, серед яких дитина постраждали. На місці обстрілу працюють ДСНС та рятувальники, які допомагають постраждалим.

Про це Володимир Зеленський написав у своєму Телеграм-каналі і опублікував момент потужного вибуху по місту.

“Дніпро. Знову терористичні удари росіян проти нашого міста. Станом на зараз відомо про п’ятьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Тридцять чотири людини постраждали, серед них дитина. Залучені всі необхідні підрозділи ДСНС, рятувальники допомагають усім, хто постраждав”, – написав Зеленський.

Він також додав, що зупинили російський терор можуть сучасні системи ППО та далекобійність зброї.

“Цей російський терор можуть зупинити тільки дві речі – сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї. Світ може захистити життя, і для цього потрібна рішучість лідерів. Рішучість, яка може і мусить зробити знов нормою убезпечення від терору”, – зазначив Володимир Зеленський.

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