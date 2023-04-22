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  • Відомі брати Борисенки з Дніпра пояснили, чому не пішли воювати, незважаючи на повістку

Відомі брати Борисенки з Дніпра пояснили, чому не пішли воювати, незважаючи на повістку

Сьогодні 12:29
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Брати Борисенки із Дніпра прославилися завдяки третьому сезону української "Фабрики зірок", проте наразі про них нічого не чути. Нових хітів від близнюків-співаків не чутно вже більше 10-ти років. Проте незодавно вони нарешті з'явилися в інформаціному просторі, давши інтерв'ю ведучому Славі Дьоміну.

Новости Днепра про Відомі брати Борисенки з Дніпра пояснили, чому не пішли воювати, незважаючи на повістку

Відповідне відео було опубліковане на YouTube-каналі інтерв’юера. 

Сашко та Вова Борисенки продовжують жити в Дніпрі. У вересні цього року їм виповнится вже 31 рік, у той час як слава до них прийшла, коли їм було всього по 17 років. 

Як виявилося, одному з братів, а саме Володимиру, під час повномасштабної війни прийшла повістка, проте виконавець на фронт не пішов. Говорить, що в нього діагностували рідкісне захворювання. 

“Мені видали повістку у Львові, я прописаний у Дніпрі. У мене ще є певна особливість зі здоров’ям, яка не дає можливості йти воювати. Мене не беруть. У мене епілептичний синдром, це не повний вид епілепсії. Епілептичний напад – це коли судома, у мене були випадки. Я стою на обліку у лікаря”, – поділився він.

Новости Днепра про Відомі брати Борисенки з Дніпра пояснили, чому не пішли воювати, незважаючи на повістку

Що ж до Олександра, то йому повістка, як стверджує він сам, не приходила. Разом з тим співак запевняє, що від нього набагато більше користі буде в тилу, ніж на передовій. Залишаючись у Дніпрі, він активно допомагає військовим, їх сім’ям і цивільним. 

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Новости Днепра про Відомі брати Борисенки з Дніпра пояснили, чому не пішли воювати, незважаючи на повісткуУкраїнська Новости Днепра про Відомі брати Борисенки з Дніпра пояснили, чому не пішли воювати, незважаючи на повісткуРусский

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