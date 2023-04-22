Відомі брати Борисенки з Дніпра пояснили, чому не пішли воювати, незважаючи на повістку

Брати Борисенки із Дніпра прославилися завдяки третьому сезону української "Фабрики зірок", проте наразі про них нічого не чути. Нових хітів від близнюків-співаків не чутно вже більше 10-ти років. Проте незодавно вони нарешті з'явилися в інформаціному просторі, давши інтерв'ю ведучому Славі Дьоміну.

Відповідне відео було опубліковане на YouTube-каналі інтерв’юера.

Сашко та Вова Борисенки продовжують жити в Дніпрі. У вересні цього року їм виповнится вже 31 рік, у той час як слава до них прийшла, коли їм було всього по 17 років.

Як виявилося, одному з братів, а саме Володимиру, під час повномасштабної війни прийшла повістка, проте виконавець на фронт не пішов. Говорить, що в нього діагностували рідкісне захворювання.

“Мені видали повістку у Львові, я прописаний у Дніпрі. У мене ще є певна особливість зі здоров’ям, яка не дає можливості йти воювати. Мене не беруть. У мене епілептичний синдром, це не повний вид епілепсії. Епілептичний напад – це коли судома, у мене були випадки. Я стою на обліку у лікаря”, – поділився він.

Що ж до Олександра, то йому повістка, як стверджує він сам, не приходила. Разом з тим співак запевняє, що від нього набагато більше користі буде в тилу, ніж на передовій. Залишаючись у Дніпрі, він активно допомагає військовим, їх сім’ям і цивільним.

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