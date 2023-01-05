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  • Відома подальша доля батюшки храму УПЦ МП, який бився за пиво в передмісті Дніпра

Відома подальша доля батюшки храму УПЦ МП, який бився за пиво в передмісті Дніпра

Сьогодні 10:53
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Батюшка, який бився за пиво з місцевими в Слобожанському, виявився протоієрем Дніпропетровської єпархії УПЦ.

Новости Днепра про Відома подальша доля батюшки храму УПЦ МП, який бився за пиво в передмісті Дніпра

Про це йдеться в повідомленні на сайті Дніпропетровської єпархії УПЦ МП.

2 січня в соцмережах з’явилося відео, на якому чоловік одягнений в церковну расу, побився з місцевими мешканцями. Незнайомець був в неадекватному стані та вимагав у людей пива. Як виявилося, він дійсно священослужитель храму в селищі Слобожанське.

Тепер історія отримала продовження. На сайті єпархії повідомляється, що владика Іриней звільнив Сергія Резніка «за аморальну поведінку, що ганьбить високий сан священнослужителя. І тепер він не настоятель храму в Слобожанському.

Новости Днепра про Відома подальша доля батюшки храму УПЦ МП, який бився за пиво в передмісті Дніпра

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Новости Днепра про Відома подальша доля батюшки храму УПЦ МП, який бився за пиво в передмісті ДніпраУкраїнська

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