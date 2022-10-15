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  • Відмовився співпрацювати: окупанти розстріляли головного диригента Херсонського театру

Відмовився співпрацювати: окупанти розстріляли головного диригента Херсонського театру

Сьогодні 18:05
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У тимчасово окупованому Херсоні російські військові вбили українського музиканта, головного диригента Херсонського музичного драматичного театру Юрія Керпатенка.

Новости Днепра про Відмовився співпрацювати: окупанти розстріляли головного диригента Херсонського театру

Про це повідомили в Міністерстві культури України.

Відомо, що російські окупанти разом із місцевими колаборантами планували організувати й провести до Міжнародного дня музики концерт за участю камерного оркестру “Гілея”. Диригентом “Гілеї” був Керпатенко.

Його запросили “на розмову” та запропонували співпрацю. Музикант відмовився.

“Після того, як Юрій Керпатенко відмовився співпрацювати з окупантами, російські військові застрелили його у власному будинку, — йдеться в повідомленні українського Мінкульту.

Світла пам’ять загиблому! Щирі співчуття його рідним та друзям!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кирилівці на пляжі виявили труп відомого бізнесмена. Ймовірно, його вбили окупанти. 

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Новости Днепра про Відмовився співпрацювати: окупанти розстріляли головного диригента Херсонського театруУкраїнська

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