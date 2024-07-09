Відмова в надані державної компенсації на пошкоджене від обстрілів житло: куди звертатися у Дніпрі, щоб отримати допомогу

Мешканці Дніпра, житло яких постраждало від ворожих обстрілів і яким було відмовлено в надані державної компенсації, можуть отримати матеріальну допомогу від міста.

У 2023 році в Україні з’явилася послуга єВідновлення. Завдяки їй громадяни, житло яких постраждало від війни, можуть отримати компенсацію на його відновлення. Після подання заяви на отримання коштів та відповідних документів, людина очікує надходження коштів на спеціальний рахунок в “Дії”. Однак є багато підстав, коли у наданні компенсації може бути відмовлено. Наприклад, ремонтні роботи вже проведені на момент звернення за компенсацією. У такому випадку дніпряни можуть отримати матеріальну допомогу з міського бюджету.

Про це повідомили у міській раді.

Щоб отримати кошти від міста на відновлення пошкодженого житла, потрібно звернутися до управління соціального захисту департаменту за адресою: вул. Шевченка, 11. Там розглянуть можливість надання постраждалому матеріальної допомоги коштом бюджету громади.

Для оформлення державної компенсації чи матеріальної допомоги, що надає місто, необхідно обов’язково надати підтверджувальні документи на право власності, що посвідчують особу, громадянство або дозвіл на представництво інтересів інших співвласників. У міській раді також нагадали, що у Дніпрі працюють усі служби, які допомагають у відновленні втрачених документів: ЦНАП, міграційна служба, органи реєстрації актів громадянського стану, поліція тощо.

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