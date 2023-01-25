Відкрив воду чи печиво у залі супермаркету: яка відповідальність передбачена

Коли дуже хочеться випити води і немає сил стояти в черзі в касі магазину, чи можна відкрити фляжку з водою до того, як товар буде оплачений на касі - з'ясовували журналісти dnepr.info.

Як зазначили у Держпродспоживслужбі, прямої заборони на споживання продовольчих товарів до їх оплати на касі магазину в Україні немає. Тобто, у Законі «Про захист прав споживачів» цей пункт детально не прописаний і не розписаний.

Отже, випити води, погодувати дитину дитячим харчуванням або почати істи пачку печива прямо в супермаркеті можна. Але за цей товар на касі потрібно буде заплатити. Також працівники супермаркету мають право зробити зауваження покупцю та нагадати про те, що продукцію слід оплатити.

Безкоштовно з’їсти чи випити щось у магазині не можна, немає такого поняття як «спробувати», все має бути оплачено, інакше працівники супермаркету мають право викликати поліцію. Якщо провину покупця буде доведено – йому може загрожувати як мінімум адміністративний штраф. При цьому за спожитий товар теж доведеться заплатити.

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