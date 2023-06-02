Відірвані руки та пошкоджені очі: у Дніпрі рятують командира, який отримав важкі поранення

Про чергову історію порятунку воїна розповіли дніпровські лікарі.

27-річний Андрій отримав тяжке поранення на передовій. Ворожа зброя забрала в нього руки, пошкодила очі та ледь не позбавила життя. У важкому стані його привезли до дніпровської лікарні.

Андрій родом із Києва. До сил оборони долучився як доброволець, а потім став командувати одним із підрозділів. Наразі воїн в реанімації. Дихати допомагає апарат ШВЛ. Обличчя затягнуто бинтами, тому він навіть не може побачити свою дружину Аліну, яка не відходить від чоловіка.