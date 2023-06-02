Відірвані руки та пошкоджені очі: у Дніпрі рятують командира, який отримав важкі поранення

Про чергову історію порятунку воїна розповіли дніпровські лікарі.
27-річний Андрій отримав тяжке поранення на передовій. Ворожа зброя забрала в нього руки, пошкодила очі та ледь не позбавила життя. У важкому стані його привезли до дніпровської лікарні.
Андрій родом із Києва. До сил оборони долучився як доброволець, а потім став командувати одним із підрозділів. Наразі воїн в реанімації. Дихати допомагає апарат ШВЛ. Обличчя затягнуто бинтами, тому він навіть не може побачити свою дружину Аліну, яка не відходить від чоловіка.
Для спілкування розробили свою мову. Андрій чує Аліну, відповідає жестами пальців стоп, малює в повітрі букви. За декілька днів чекають евакуацію додому, до Києва. Попереду поетапна реабілітація, – розповідають лікарі.
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