Відірвало пальці снарядом: у Дніпрі рятують хлопчика

Окупанти застосовують зброю, снаряди якої можуть розриватися лише згодом і розлітають по великій площі. Уже не вперше за час війни від вибуху снаряда постраждала людина.
У селі Криворіжжя, що на Донеччині, 9-річний хлопчик узяв у руки боєприпас, який лежав посеред вулиці. На жаль він вибухнува прям у руці дитини.
Наразі хлопчику ампутували декілька пальців, його рятують в лікарні Дніпра.
Про це повідомили в редакції “Дніпро оперативний”.
Будь ласка, не торкайтеся невідомих предметів на вулицях і навчіть цьому дітей!
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Елизавета Бельмас
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