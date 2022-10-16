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Відірвало пальці снарядом: у Дніпрі рятують хлопчика

Сьогодні 11:48
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Ще одна людина стала жертвою снаряда, який розірвався в руці.
Новости Днепра про Відірвало пальці снарядом: у Дніпрі рятують хлопчика

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Окупанти застосовують зброю, снаряди якої можуть розриватися лише згодом і розлітають по великій площі. Уже не вперше за час війни від вибуху снаряда постраждала людина.

У селі Криворіжжя, що на Донеччині, 9-річний хлопчик узяв у руки боєприпас, який лежав посеред вулиці. На жаль він вибухнува прям у руці дитини. 

Наразі хлопчику ампутували декілька пальців, його рятують в лікарні Дніпра.

Про це повідомили в редакції “Дніпро оперативний”.

Будь ласка, не торкайтеся невідомих предметів на вулицях і навчіть цьому дітей!

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Новости Днепра про Відірвало пальці снарядом: у Дніпрі рятують хлопчикаУкраїнська Новости Днепра про Відірвало пальці снарядом: у Дніпрі рятують хлопчикаРусский

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