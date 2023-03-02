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Відеоспостереження вдень та вночі: Україні передали розвідувальні вежі SurveilSPIRE

Сьогодні 18:45
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Німецький концерн Rheinmetall, за дорученням уряду Німеччини, відправив Україні в рамках нового пакету військової допомоги автоматизовані розвідувальні системи SurveilSPIRE.

Новости Днепра про Відеоспостереження вдень та вночі: Україні передали розвідувальні вежі SurveilSPIRE

Про це повідомила прес-служба Rheinmetall AG.

Скільки Україна отримає таких сучасних розвідувальних систем – не уточнюється. Також не відома сума контракту. У цьому проекті Rheinmetall співпрацює з естонською компанією DefSecIntel, яка займається випуском розвідувальних систем SurveilSPIRE.

SurveilSPIRE – це вежа спостереження з обладнанням для відеоспостереження вдень та вночі. У комплекс входять міні-дрони з автопілотом та системи управління. Вежі спостереження можуть бути встановлені на трейлерах (причепах) та оперативно доставлені вантажівками (або пікапами, позашляховиками) у місце призначення. Для складання такої розвідувальної вежі потрібно лише 3 людини. Чому так мало? Тому що у цьому комплексі все автоматизовано. Втручання людини мінімальне.

Розвідувальний комплекс включає бездротові канали зв’язку (4G і Starlink Ілона Маска) для передачі відео на мобільний командний пункт. Джерело живлення – сонячні панелі. Безпілотні літальні апарати здійснюють обліт заданої території та передають інформацію до командного пункту. У разі виявлення загрози оператор комплексу вживає відповідних заходів.

Але “головна зброя” такої вежі не дрони, а камера денного та нічного бачення, яка розташовується на вершині. Ця камера може виявляти ціль на відстані до 30 кілометрів. Тобто, якщо за допомогою камери оператор помітить щось підозріле, то він на ту ділянку направить дрони, щоб вони з’ясували все в подробицях.

Таким чином, ці супервежі призначаються для охорони місцевості, своєчасного виявлення противника, ворожих диверсійно-розвідувальних груп, порушників державного кордону.

Новости Днепра про Відеоспостереження вдень та вночі: Україні передали розвідувальні вежі SurveilSPIRE

Новости Днепра про Відеоспостереження вдень та вночі: Україні передали розвідувальні вежі SurveilSPIRE

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Новости Днепра про Відеоспостереження вдень та вночі: Україні передали розвідувальні вежі SurveilSPIREУкраїнська Новости Днепра про Відеоспостереження вдень та вночі: Україні передали розвідувальні вежі SurveilSPIREРусский

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