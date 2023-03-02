Відеоспостереження вдень та вночі: Україні передали розвідувальні вежі SurveilSPIRE

Німецький концерн Rheinmetall, за дорученням уряду Німеччини, відправив Україні в рамках нового пакету військової допомоги автоматизовані розвідувальні системи SurveilSPIRE.

Про це повідомила прес-служба Rheinmetall AG.

Скільки Україна отримає таких сучасних розвідувальних систем – не уточнюється. Також не відома сума контракту. У цьому проекті Rheinmetall співпрацює з естонською компанією DefSecIntel, яка займається випуском розвідувальних систем SurveilSPIRE.

SurveilSPIRE – це вежа спостереження з обладнанням для відеоспостереження вдень та вночі. У комплекс входять міні-дрони з автопілотом та системи управління. Вежі спостереження можуть бути встановлені на трейлерах (причепах) та оперативно доставлені вантажівками (або пікапами, позашляховиками) у місце призначення. Для складання такої розвідувальної вежі потрібно лише 3 людини. Чому так мало? Тому що у цьому комплексі все автоматизовано. Втручання людини мінімальне.

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