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Віддав життя за Україну: на війні загинув воїн із Дніпра Станіслав Грабовський

Сьогодні 09:05
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Вічна слава!

Новости Днепра про Віддав життя за Україну: на війні загинув воїн із Дніпра Станіслав Грабовський

У бою за Україну загинув воїн із Дніпра Станіслав Грабовський.

Про це повідомляє dnepr.info з посиланням на “Жорстку Атлетику”.

Станіслав поповнив лави Збройних сил України 2022 року. Він мужньо захищав нашу країну.

До війни він був активним учасником української бігової спільноти, брав участь у багатьох українських стартах, був співавтором подкасту “Біг з дивану” та автором дотепних мемів про біг.

Новости Днепра про Віддав життя за Україну: на війні загинув воїн із Дніпра Станіслав Грабовський

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Станіслава Грабовського!

Якщо у вас є можливість фінансово допомогти батькам Героя, можете переказати будь-яку суму на карту: 4149499140081272, Грабовський Леонід Тимофійович, батько Станіслава.

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