Віддав за Україну найдорожче – своє життя: на війні з рф загинув сапер з Дніпропетровщини

Знову Дніпропетровщина отримала тяжку звістку з фронту. Ще один наш земляк віддав за Україну найдорожче - своє життя.

10 березня поблизу населеного пункту Залізнянське, що на Донеччині загинув сапер інженерно-саперної роти групи інженерного забезпечення Олександр Сергійович Овчаров.

Герой був родом з Новомоськовську. Сумну новину про загибель земляка оприлюднив міський голова Сергій Резник. «З кожною такою звісткою ми відчуваємо, як сиротіє наше місто. Воно втрачає тих, хто зростав тут, створював свої родини, був частиною нашої громади. Олександр захищав державу від окупантів. Його навіки запам’ятають, як Захисника України». – йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: