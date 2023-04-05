Віддала дітям 30 років життя: у Дніпрі попрощаються з відомою вчителькою

У Дніпрі пішла із життя вчителька фізики та математики Валентина Зінова.

Про сумну звістку повідомив колега Віктор Саленко.

Валентина Василівна – вчителька фізики та математики школи №91. На жаль, 4 квітня її серце зупинилося. За словами колег, вона завжди була готова допомогти, була талановитим педагогом і присвятила дітям 30 років свого життя.

Свою кар’єру почала в серпні 1992 року, коли стала вчителькою фізики в дніпровській школі. Педагог виховала не одне покоління майбутніх науковців. Її вихованці постійно займали призові місця на різноманітних конкурсах та олімпіадах. Колишні учні кажуть, що Валентина Василівна була суворою, але чуйною та завжди приходила їм на допомогу.

Останній рік Валентина Василівна займалася волонтерством. Їй було 70 років.

Попрощаються зі вчителькою у четвер 6 квітня, о 12:00 в приміщенні моргу лікарні №6 на вулиці Батумській.

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