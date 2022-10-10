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“Відчуття як 24 лютого”: мер Дніпра про масову ракетну атаку на місто

Сьогодні 10:49
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Вранці 10 жовтня, вся Україна чує потужні вибухи.

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Мер Дніпра прокоментував масовий ракетний удар по нашому місту. За його словами, сьогодні наче 24 лютого, як перший день війни. 

Тільки страху немає. Є тільки бажання боротися, – зазначив він.

Тим часом повітряна тривога триває. Будь ласка, залишайтесь в укриттях, є повідомлення про нові запуски з Астрахані. Краще відійти далі від об’єктів воєнної та критичної інфраструктури. 

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