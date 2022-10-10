“Відчуття як 24 лютого”: мер Дніпра про масову ракетну атаку на місто

Мер Дніпра прокоментував масовий ракетний удар по нашому місту. За його словами, сьогодні наче 24 лютого, як перший день війни.
Тільки страху немає. Є тільки бажання боротися, – зазначив він.
Тим часом повітряна тривога триває. Будь ласка, залишайтесь в укриттях, є повідомлення про нові запуски з Астрахані. Краще відійти далі від об’єктів воєнної та критичної інфраструктури.Яна Юхименко
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