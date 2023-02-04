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Відбувся черговий обмін полоненими: 116 українських захисників повернулися додому

Сьогодні 12:43
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У суботу, 4 лютого, відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією. У результаті додому повернулося 116 українських захисників.

Новости Днепра про Відбувся черговий обмін полоненими: 116 українських захисників повернулися додому

Радісною новиною у своєму Telegram-каналі поділився голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Черговий великий обмін полоненими. Нам вдалося повернути 116 наших людей, оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших наших героїв. 87 воїнів ЗСУ, двоє з яких – із ССО. Вісім бійців ТрО, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п‘ятеро вз ДПСУ, двоє з ВМС та один представник ДСНС. З них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів”, – прокоментував Єрмак. 

Операція проходила у декілька етапів. У Росію в рамках обміну повернулися 63 окупанти.

Частина зі звільнених бійців ЗСУ мають серйозні поранення, хвороби або ампутації.

Новости Днепра про Відбувся черговий обмін полоненими: 116 українських захисників повернулися додому

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Новости Днепра про Відбувся черговий обмін полоненими: 116 українських захисників повернулися додомуУкраїнська Новости Днепра про Відбувся черговий обмін полоненими: 116 українських захисників повернулися додомуРусский

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