Відбувся черговий обмін полоненими: 116 українських захисників повернулися додому

Радісною новиною у своєму Telegram-каналі поділився голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
“Черговий великий обмін полоненими. Нам вдалося повернути 116 наших людей, оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших наших героїв. 87 воїнів ЗСУ, двоє з яких – із ССО. Вісім бійців ТрО, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п‘ятеро вз ДПСУ, двоє з ВМС та один представник ДСНС. З них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів”, – прокоментував Єрмак.
Операція проходила у декілька етапів. У Росію в рамках обміну повернулися 63 окупанти.
Частина зі звільнених бійців ЗСУ мають серйозні поранення, хвороби або ампутації.
Читайте також:
Анна Кравчук
Автор:
Сьогодні, 8 січня, відбувся новий обмін полоненими.
Сьогодні, 11 листопада, відбувся черговий обмін військовополоненими.
Сьогодні, 29 жовтня, відбувся черговий обмін полоненими.
Мар’яну Мамонову, яка народила в Луцькому перинатальному центрі, вже виписали…