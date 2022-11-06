Від вечора до самого ранку: окупанти всю ніч обстрілювали Дніпропетровщину

Голова ДніпроОВА Валентин Резніченко повідомив про ситуацію на Дніпропетровщині станом на ранок 6 листопада.

За словами Резніченко, окупаційні війська росії обстріляли Нікопольщину 8 разів за усього лише одну ніч.

Особливо постраждали 3 громади – Нікопольська, Марганецька, Мирівська. ЗС рф били по громадах з РСЗВ та важкої артилерії.

Наразі в громадах безліч понівечених будинків, автівок, газогонів, господарських споруд, меблеве виробництво, транспортне підприємство та лінії електропередач.

На цю хвилину в усіх районах області спокійно.

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