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  • Від вечора до самого ранку: окупанти всю ніч обстрілювали Дніпропетровщину

Від вечора до самого ранку: окупанти всю ніч обстрілювали Дніпропетровщину

Сьогодні 09:01
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Голова ДніпроОВА Валентин Резніченко повідомив про ситуацію на Дніпропетровщині станом на ранок 6 листопада.

За словами Резніченко, окупаційні війська росії обстріляли Нікопольщину 8 разів за усього лише одну ніч.

Особливо постраждали 3 громади – Нікопольська, Марганецька, Мирівська. ЗС рф били по громадах з РСЗВ та важкої артилерії.

Наразі в громадах безліч понівечених будинків, автівок, газогонів, господарських споруд, меблеве виробництво, транспортне підприємство та лінії електропередач.

На цю хвилину в усіх районах області спокійно.

Новости Днепра про Від вечора до самого ранку: окупанти всю ніч обстрілювали Дніпропетровщину

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Новости Днепра про Від вечора до самого ранку: окупанти всю ніч обстрілювали Дніпропетровщину

#image_title

Новости Днепра про Від вечора до самого ранку: окупанти всю ніч обстрілювали Дніпропетровщину

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Новости Днепра про Від вечора до самого ранку: окупанти всю ніч обстрілювали ДніпропетровщинуУкраїнська

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