Від вечора до самого ранку: окупанти всю ніч обстрілювали Дніпропетровщину

За словами Резніченко, окупаційні війська росії обстріляли Нікопольщину 8 разів за усього лише одну ніч.
Особливо постраждали 3 громади – Нікопольська, Марганецька, Мирівська. ЗС рф били по громадах з РСЗВ та важкої артилерії.
Наразі в громадах безліч понівечених будинків, автівок, газогонів, господарських споруд, меблеве виробництво, транспортне підприємство та лінії електропередач.
На цю хвилину в усіх районах області спокійно.
Елизавета Бельмас
Автор:
За попередніми даними, працює ППО.
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що країна готова взяти участь…
Будьте обережні!
У Кривому Розі місцеву мешканку суд оштрафував за домашнє насильство,…