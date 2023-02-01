Від сьогодні у комунальних автобусах Дніпра запрацює безготівкова оплата

З 1 лютого в комунальних автобусах Дніпра можна буде розрахуватися без готівки.

Аби оплатити проїзд за допомогою смартфона, треба відсканувати спеціальний QR-код через застосунок «Приват24». Після цього на екрані з’явиться електронний квиток, який необхідно «закомпостувати».

Наліпки з QR-кодами вже розмістили в комунальних автобусах – в кожному по 11 штук. Їх розклеїли так, аби пасажирам в різних частинах салону було зручно скористатися безготівковою оплатою.

Про це повідомляє департамент транспорту.

Система оплати проїзду через QR-код вже давно працює у міському наземному електротранспорті та користується великим попитом. Саме тому запустили пілотний проєкт безготівкової оплати і в комунальних автобусах.

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