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  • Від імені та до володіння мовами: які дані про призовників потраплять до електронного держреєстру

Від імені та до володіння мовами: які дані про призовників потраплять до електронного держреєстру

Сьогодні 20:10
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ТЦК та СП зможуть автоматично отримувати всі необхідні відомості.

Новости Днепра про Від імені та до володіння мовами: які дані про призовників потраплять до електронного держреєстру

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт (№ 10062), який передбачає, що Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів стане електронним.

Якщо його ухвалять, то ТЦК та СП зможе отримувати всю інформацію про призовника в єдиному реєстрі. 

Які дані будуть в реєстрі:

  • персональні дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів
  • їхні контактні дані (номер телефону, електронна пошта)
  • відомості про батьків
  • сімейний стан
  • відомості про сім’ю, освіту, паспортні дані (зокрема і паспорту для виїзду за кордон)
  • відомості про місце роботи
  • відомості про дату та мету виїзду за кордон та дату повернення
  • про наявність/відсутність судимостей, дані про притягнення до адміністративної відповідальності
  • відомості про знання іноземних мов, підвищення кваліфікації
  • про наявність підстав для виїзду за кордон
  • відомості про відкриті виконавчі провадження
  • службові дані, зокрема про результати проходження ВЛК, відомості про участь в бойових діях, отриманні бойових поранень тощо

Усі ці дані будуть збиратися з різних реєстрів без згоди громадян та будуть доступні Територіальним центрам комплектації та соціальної підтримки (ТЦК СП).

Перевірити себе в реєстрі військовозобов’язаних громадяни зможуть через електронний кабінет цього реєстру. Реєстр має запрацювати цієї осені. Він вже готовий на 90% та містить дані щодо майже всіх військовозобов’язаних.

Водночас про електронні повістки поки що мова не йде, адже не існує механізму, як за допомогою цього реєстру розсилати повістки в електронному вигляді.

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Новости Днепра про Від імені та до володіння мовами: які дані про призовників потраплять до електронного держреєструУкраїнська

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