Від імені та до володіння мовами: які дані про призовників потраплять до електронного держреєстру

ТЦК та СП зможуть автоматично отримувати всі необхідні відомості.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт (№ 10062), який передбачає, що Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів стане електронним.

Якщо його ухвалять, то ТЦК та СП зможе отримувати всю інформацію про призовника в єдиному реєстрі.

Які дані будуть в реєстрі:

персональні дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів

їхні контактні дані (номер телефону, електронна пошта)

відомості про батьків

сімейний стан

відомості про сім’ю, освіту, паспортні дані (зокрема і паспорту для виїзду за кордон)

відомості про місце роботи

відомості про дату та мету виїзду за кордон та дату повернення

про наявність/відсутність судимостей, дані про притягнення до адміністративної відповідальності

відомості про знання іноземних мов, підвищення кваліфікації

про наявність підстав для виїзду за кордон

відомості про відкриті виконавчі провадження

службові дані, зокрема про результати проходження ВЛК, відомості про участь в бойових діях, отриманні бойових поранень тощо

Усі ці дані будуть збиратися з різних реєстрів без згоди громадян та будуть доступні Територіальним центрам комплектації та соціальної підтримки (ТЦК СП).

Перевірити себе в реєстрі військовозобов’язаних громадяни зможуть через електронний кабінет цього реєстру. Реєстр має запрацювати цієї осені. Він вже готовий на 90% та містить дані щодо майже всіх військовозобов’язаних.

Водночас про електронні повістки поки що мова не йде, адже не існує механізму, як за допомогою цього реєстру розсилати повістки в електронному вигляді.

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