Сайт Дніпра Новини Від 45 тисяч гривень: ТОП найбільш високооплачуваних вакансій у Дніпрі Від 45 тисяч гривень: ТОП найбільш високооплачуваних вакансій у Дніпрі
З'явився перелік актуальних на початок серпня вакансій.
Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради оприлюднила перелік актуальних вакансій у Дніпрі із високою зарплатнею.
Так, до 80 000 тис. грн готові платити шеф-кухарю (виїзний ресторан) у кейтеринговій компанії “LS Catering”.
Серед інших вакансій:
70 тис. грн пропонують зарплату заступнику директора виробництва (переробка с/г культур) на Балівському елеваторі, с. Партизанське. До 55 тис. грн – на таку зарплату запрошують автослюсара в «Алмаз Мотор «Тойота Центр». 50 тис. грн + бонуси пропозиція для косметолога(з навчанням) від центру «Лазерхауз» До 45 тис. грн обіцяють винагороду дизайнеру штор у компанії «VisSon».
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Українська Яна Юхименко
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