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Від 45 тисяч гривень: ТОП найбільш високооплачуваних вакансій у Дніпрі

Сьогодні 17:46
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З'явився перелік актуальних на початок серпня вакансій.

Новости Днепра про Від 45 тисяч гривень: ТОП найбільш високооплачуваних вакансій у Дніпрі

Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради оприлюднила перелік актуальних вакансій у Дніпрі із високою зарплатнею.

Так, до 80 000 тис. грн готові платити шеф-кухарю (виїзний ресторан) у кейтеринговій компанії “LS Catering”.

Серед інших вакансій: 

  • 70 тис. грн пропонують зарплату заступнику директора виробництва (переробка с/г культур) на Балівському елеваторі, с. Партизанське.
  • До 55 тис. грн – на таку зарплату запрошують автослюсара в «Алмаз Мотор «Тойота Центр».
  • 50 тис. грн + бонуси пропозиція для косметолога(з навчанням) від центру «Лазерхауз»
  • До 45 тис. грн обіцяють винагороду дизайнеру штор у компанії «VisSon».

Дізнатися контакти роботодавців можна ТУТ. Переглянути більше вакансій ТУТ.

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Новости Днепра про Від 45 тисяч гривень: ТОП найбільш високооплачуваних вакансій у ДніпріУкраїнська

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