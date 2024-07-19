Від 38 до 51 тисяч гривень: найбільш високооплачувані актуальні вакансії в Дніпрі та області

Дніпропетровська служба зайнятості знову оприлюднила перелік високооплачуваних актуальних вакансій, які нині є в базі. Роботу пропонують у Дніпрі, Кам’янському, Павлограді, Верхньодніпровську.
1. Майстер виробничої дільниці – 51 849 грн., м. Кам’янське;
2. Головний інженер – 45 000 грн., м. Верхньодніпровськ;
3. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах – 45 000 грн., м. Дніпро;
4. Газорізальник – 45 000 грн., м. Дніпро;
5. Машиніст гірничих виїмкових машин – 40 000 грн., м. Павлоград;
6. Токар-розточувальник – 40 000 грн., м. Дніпро;
7. Виробник каркасів – 40 000 грн., м. Дніпро;
8. Столяр – 40 000 грн, м. Дніпро;
9. Головний бухгалтер – 40 000 грн, м. Дніпро;
10. Гірник очисного забою – 38 000 грн., м. Павлоград.
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