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  • Від 38 до 51 тисяч гривень: найбільш високооплачувані актуальні вакансії в Дніпрі та області

Від 38 до 51 тисяч гривень: найбільш високооплачувані актуальні вакансії в Дніпрі та області

Вчора 15:24
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Щонайменше 10 актуальних вакансій з високою зарплатнею з'явилися в Дніпрі та області.

Новости Днепра про Від 38 до 51 тисяч гривень: найбільш високооплачувані актуальні вакансії в Дніпрі та області

Дніпропетровська служба зайнятості знову оприлюднила перелік високооплачуваних актуальних вакансій, які нині є в базі. Роботу пропонують у Дніпрі, Кам’янському, Павлограді, Верхньодніпровську. 

1. Майстер виробничої дільниці – 51 849 грн., м. Кам’янське;
2. Головний інженер – 45 000 грн., м. Верхньодніпровськ;
3. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах – 45 000 грн., м. Дніпро;
4. Газорізальник – 45 000 грн., м. Дніпро;
5. Машиніст гірничих виїмкових машин – 40 000 грн., м. Павлоград;
6. Токар-розточувальник – 40 000 грн., м. Дніпро;
7. Виробник каркасів – 40 000 грн., м. Дніпро;
8. Столяр – 40 000 грн, м. Дніпро;
9. Головний бухгалтер – 40 000 грн, м. Дніпро;
10. Гірник очисного забою – 38 000 грн., м. Павлоград.

Більше вакансій можна знайти ТУТ. 

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Новости Днепра про Від 38 до 51 тисяч гривень: найбільш високооплачувані актуальні вакансії в Дніпрі та областіУкраїнська Новости Днепра про Від 38 до 51 тисяч гривень: найбільш високооплачувані актуальні вакансії в Дніпрі та областіРусский

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