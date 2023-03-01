“Вічний вогонь” у стіні квартири: мешканець Дніпра розповів причину дивного явища (ВІДЕО)

Мешканець Дніпра, у квартирі якого з'явився вічний вогонь, з'ясував причину дивного явища.

Нещодавно в соцмережах завірусилося відео “вічного вогню” в одній із квартир Дніпра. Власник помешкання пожалівся, що дивний вогник, який зненацька з’явився в стіні, пропалив йому шпалери. Відповідь на питання “що це” не знали навіть в ДТЕК та обслуговуючій компанії.

У коментарях під дописом дніпряни влаштували брейншторм та ділилися своїми здогадками. Олександр подякував коментаторам, які ділилися своїми ідеями та допомогли йому. Він ще раз показав, що це не фейк, не світильник і не атомний реактор (а були і такі версії). Як виявилося, причиною такого дивного явища стала несправна проводка.

За словами Олександра, він знайшов кімнату, де перебило провід, але точне місце ще шукають.

Де саме важко сказати. Тому що не спрацьовують рубильники і вся проводка йде біля кабелю каналу. Тобто вона десь торкається, замикання немає, рубильник не спрацьовує. Проте йде пробиття на дротик, який у перекритті, – зазначив Олександр.

Дніпрянин також зазначив, що якщо точку дотику не знайдуть, то доведеться повністю міняти проводку на нову.

Детальніше на відео.

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