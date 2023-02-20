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Вічна слава: у Бахмуті загинув 30-річний Роман Варава з Дніпропетровщини

Сьогодні 18:41
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Світла пам'ять!

Новости Днепра про Вічна слава: у Бахмуті загинув 30-річний Роман Варава з Дніпропетровщини

17 лютого у Бахмуті під час виконання бойових завдань загинув Роман Варава з Дніпропетровщини. Йому було 30 років.

Про це повідомляє Синельниківська міська рада.

Роман служив стрільцем стрілецької роти однієї з військових частини ЗСУ. Був сміливим та відважним воїном, вірним бойовій присязі.

У спогадах тих, хто особисто знав Романа, він залишиться справжнім Героєм, сильним та відважним, уважним сином та люблячим чоловіком, турботливим батьком, вірним товаришем і просто гарною людиною, – йдеться у повідомленні.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна!

Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях!

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Новости Днепра про Вічна слава: у Бахмуті загинув 30-річний Роман Варава з ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про Вічна слава: у Бахмуті загинув 30-річний Роман Варава з ДніпропетровщиниРусский

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