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Вічна слава Герою: в бою за Україну загинув 40-річний Ігор Хитушко з Кам’янського

Сьогодні 22:00
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Захищаючи свободу та незалежність України, під час виконання бойового завдання у Донецькій області загинув 40-річний Хитушко Ігор.

Новости Днепра про Вічна слава Герою: в бою за Україну загинув 40-річний Ігор Хитушко з Кам'янського

Він народився у 1982 році у Кам’янському. У 2000 році закінчив ПТУ №24 та тривалий час працював в підрядних організаціях “Метінвест”. На початку березня 2022 року чоловік доєднався до лав Збройних Сил України. 

Про це повідомив міський голова мер Камʼянського Андрій Білоусов.

У воїна залишилися дружина, дві доньки та сестра.

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Новости Днепра про Вічна слава Герою: в бою за Україну загинув 40-річний Ігор Хитушко з Кам'янськогоУкраїнська Новости Днепра про Вічна слава Герою: в бою за Україну загинув 40-річний Ігор Хитушко з Кам'янськогоРусский

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