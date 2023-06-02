Вічна слава Герою: в бою за Україну загинув 40-річний Ігор Хитушко з Кам’янського

Він народився у 1982 році у Кам’янському. У 2000 році закінчив ПТУ №24 та тривалий час працював в підрядних організаціях “Метінвест”. На початку березня 2022 року чоловік доєднався до лав Збройних Сил України.
Про це повідомив міський голова мер Камʼянського Андрій Білоусов.
У воїна залишилися дружина, дві доньки та сестра.
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