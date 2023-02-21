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Вічна пам’ять: загинув 21-річний воїн з Дніпрпетровщини

Сьогодні 06:45
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Захищаючи свободу та незалежність України, під час виконання бойового завдання загинув 21-річний Сергій Герасимов з Дніпропетровської області.

Новости Днепра про Вічна пам'ять: загинув 21-річний воїн з Дніпрпетровщини

Про це повідомили у прес службі Підгородненської громади.

«Розділяємо біль утрати, у скорботі низько схиляємо голову перед мужністю Воїна. Світлий спомин про Героя залишиться у наших серцях.

Запрошуємо віддати останню шану загиблому земляку, який ціною власного життя захищав Україну!», – йдеться у повідомленні.

Прощання з воїном відбудеться 21 лютого о 11:45 на площі перед міською радою.

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Новости Днепра про Вічна пам'ять: загинув 21-річний воїн з ДніпрпетровщиниУкраїнська Новости Днепра про Вічна пам'ять: загинув 21-річний воїн з ДніпрпетровщиниРусский

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