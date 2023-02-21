Вічна пам’ять: загинув 21-річний воїн з Дніпрпетровщини

Захищаючи свободу та незалежність України, під час виконання бойового завдання загинув 21-річний Сергій Герасимов з Дніпропетровської області.

Про це повідомили у прес службі Підгородненської громади.

«Розділяємо біль утрати, у скорботі низько схиляємо голову перед мужністю Воїна. Світлий спомин про Героя залишиться у наших серцях. Запрошуємо віддати останню шану загиблому земляку, який ціною власного життя захищав Україну!», – йдеться у повідомленні. Прощання з воїном відбудеться 21 лютого о 11:45 на площі перед міською радою.

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