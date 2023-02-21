Вічна пам’ять: загинув 21-річний воїн з Дніпрпетровщини

Про це повідомили у прес службі Підгородненської громади.
«Розділяємо біль утрати, у скорботі низько схиляємо голову перед мужністю Воїна. Світлий спомин про Героя залишиться у наших серцях.
Запрошуємо віддати останню шану загиблому земляку, який ціною власного життя захищав Україну!», – йдеться у повідомленні.
Прощання з воїном відбудеться 21 лютого о 11:45 на площі перед міською радою.
Читайте також:
Автор:
У січні влада Німеччини запустила безкоштовний гуманітарний потяг для українських…
У Дніпрі коронавірус виявили у 27 людей за минулу добу.
У Павлограді Дніпропетровської області жінка прийшла провідати свого квартиранта та…
Окупанти продовжують обстріли цивільних об’єктів у Херсонській області, а ЗСУ…