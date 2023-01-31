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  • Вічна пам’ять: Олександр Борсук до останньої хвилини свого життя боровся за Україну

Вічна пам’ять: Олександр Борсук до останньої хвилини свого життя боровся за Україну

Сьогодні 07:15
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Війна продовжує забирати життя наших Захисників. 25 січня загинув воїн із Дніпропетровської області Олександр Борсук. Йому було 28-років.

Новости Днепра про Вічна пам'ять: Олександр Борсук до останньої хвилини свого життя боровся за Україну

Про це повідомляє Синельниківська міськрада. 

Чоловік пішов боронити Батьківщину у серпні минуло року.

Був стрільцем — санітаром у складі механізованої роти однієї з частин.

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Новости Днепра про Вічна пам'ять: Олександр Борсук до останньої хвилини свого життя боровся за УкраїнуУкраїнська Новости Днепра про Вічна пам'ять: Олександр Борсук до останньої хвилини свого життя боровся за УкраїнуРусский

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