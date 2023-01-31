Вічна пам’ять: Олександр Борсук до останньої хвилини свого життя боровся за Україну

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Про це повідомляє Синельниківська міськрада.
Чоловік пішов боронити Батьківщину у серпні минуло року.
Був стрільцем — санітаром у складі механізованої роти однієї з частин.
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